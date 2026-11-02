Los Diablos Rojos recibirán al Cacique en la fecha 27 y el equipo albo tendrá la chance de alzar el título en la Liga de Primera ante un aforo autorizado de 7 mil 500 personas. ¡Así será la comercialización de los boletos!

Por esas cosas que tiene el fútbol, Ñublense recibirá a Colo Colo en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026 con una chance clara de que los albos se consagren campeones. Después de la victoria que firmó la Universidad Católica en el Clásico Universitario 203, el Cacique prácticamente selló el título.

Y podría alzar el trofeo muy fiel al estilo reciente: lejos del estadio Monumental. El estadio Nelson Oyarzún Arenas albergará el duelo en que los Diablos Rojos recibirán al equipo adiestrado por Fernando Ortiz. Es un hecho que habrá un aforo autorizado de 7 mil 500 personas.

A pesar de que aquel recinto tiene capacidad máxima de 12 mil espectadores. Pero lo que faltaba saber es cuándo comenzará la venta de entradas. Y RedGol averiguó que estarán disponibles durante la tarde de este lunes 2 de noviembre.

Gabriel Graciani presiona a Joaquín Sosa, quien no podrá jugar por suspensión ante Ñublense. (Dragomir Yankovic/Photosport).

En teoría, estaba pensado que los boletos se pusieran a disposición el domingo, pero finalmente será en el comienzo de la semana. La operación comercial estará a cargo de Passline, la ticketera chilena que permite comprar entradas para diversos espectáculos.

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El método de Ñublense para la venta de entradas vs Colo Colo

Ñublense pondrá las entradas ante Colo Colo mediante una novedosa metodología. No estarán todos los boletos disponibles de una, tal como suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones. Harán una suerte de orden para controlar todo de mejor manera.

Separarán las entradas de 500 en 500 para venderlas. En caso de que todo el aforo dispuesto para este encuentro sea con tickets a la venta, serían 15 etapas. Pero hay que contabilizar las cortesías, que siempre están predestinadas. Por orden de las bases de la Liga de Primera, son mínimo 30 tickets otorgados por el local al visitante.

Ñublense cayó por 1-0 ante O’Higgins en la fecha 26. (Jorge Loyola/Photosport).

Aunque entre ambos clubes podrían negociar que fueran más, mientras que para el cuadro local no existe límite de entradas de cortesía. Ahí hay algunas menos sí o sí. Pero ya es un hecho que este lunes 2 de noviembre, se pondrán a la venta la mayoría de las localidades.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense en Chillán?

Colo Colo visitará a Ñublense en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026: el partido quedó fijado para el domingo 8 de noviembre a contar de las 15 horas en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

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