Colo Colo podría conquistar su estrella 35 y la ANFP programó el duelo de la U en simultáneo.

Colo Colo quedó a un paso de conquistar la Liga de Primera 2026 y tendrá la opción de asegurar el título el próximo fin de semana, cuando visite a Ñublense en Chillán.

El partido será en simultáneo con U. de Chile ante Cobresal, luego de que la ANFP modificara la programación de los azules, que en un comienzo se jugaría el lunes 9 de noviembre.

La decisión se tomó luego del triunfo de U. Católica por 1-0 sobre la U en el Clásico Universitario, resultado que permitió al Cacique ampliar a 10 puntos su ventaja sobre los azules.

Javier Correa brilló con cuatro goles en el 6-1 de Colo Colo ante U. de Concepción en Liga de Primera.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Ñublense?

Colo Colo y Ñublense se enfrentarán el próximo domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 horas, en Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

A esa misma hora, Universidad de Chile recibirá a Cobresal, en una jornada que puede ser determinante para la definición del torneo.

ver también U. de Chile vs. Cobresal: cuándo juega y por qué se enfrentará en simultáneo con Colo Colo en Liga de Primera

¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón ante Ñublense?

Los albos dependen de sí mismo para levantar su estrella 35. Si derrota a Ñublense, será campeón sin importar lo que ocurra en el partido de la U.

Pero ojo, porque también existen otros escenarios:

Si empata: necesitará que Universidad de Chile no consiga una victoria ante Cobresal.

necesitará que Universidad de Chile no consiga una victoria ante Cobresal. Si pierde: deberá esperar una derrota de la U y que Universidad Católica no gane su respectivo compromiso.

En resumen…