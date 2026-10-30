El capitán de Universidad Católica cuestionó a la ANFP por los prolongados recesos durante la temporada que, a su juicio, perjudicaron al equipo.

Los últimos recesos que hubo en Liga de Primera durante septiembre y octubre, tuvieron como uno de los principales afectados a Universidad Católica, que perdió el envión que tuvo durante el primer semestre y hoy está cerca de perder el cupo de Chile 2 para la próxima Copa Libertadores.

Una situación que provocó, en la previa al Clásico Universitario, una furiosa queja por parte del capitán cruzado Fernando Zampedri, que en plena conferencia de prensa se lanzó en picada contra la ANFP por las constantes paralizaciones durante esta temporada.

“El campeonato está raro, nos ha tocado frenar en muchas ocasiones. En el torneo veníamos muy bien y después hubo un parate muy largo que no nos ha favorecido. Y nos encontramos con dos partidos negativos para lo que queremos aspirar, pero hay que seguir trabajando”, expresó el goleador histórico de Católica.

Zampedri agregó que “vamos a tener tres partidos esta semana, que es totalmente loco también. No jugamos por un mes y medio en el torneo local y ahora jugamos tres partidos en siete días. Hay cosas que no están bien, pero no nos quedamos con eso, nos quedamos con lo que nos preocupa, que es el rendimiento”.

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La furiosa queja de Zampedri contra la ANFP

En esa línea, el Toro indicó que las últimas pausas del torneo echaron por tierra el impulso de cuatro victorias seguidas que tuvo antes del receso. “Terminamos ganando los últimos cuatro partidos, estábamos muy bien, pero vino el parate y claramente nos ha perjudicado“, sostuvo.

“Tuvimos dos golpes duros que nos molestan y nos duele, pero vamos a seguir trabajando para tratar de mejorar, para tratar de pensar en el clásico y tratar de ganarlo”, añade Zampedri y puntualiza que “no por estos dos partidos que no fueron positivos podemos tirar todo a la basura”.

“Hay que seguir trabajando más que nunca, representar al club de la mejor manera y esa es la posibilidad que tenemos el domingo, de ganar un partido sumamente importante y dejar los tres puntos en casa”, finalizó el ‘9’ cruzado que comandará la ofensiva ante la U.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Con Fernando Zampedri a la cabeza, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a la Universidad de Chile en la edición 253 del Clásico Universitario, este domingo 1 de noviembre desde las 12:30 horas.

En síntesis