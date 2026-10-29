Uno de los mejores delanteros del fútbol chileno habló de su frustrada llegada a Macul.

A comienzos de la temporada 2026 Colo Colo buscó quedarse con una de las estrellas del fútbol chileno, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Pese a que en un inicio no había muchas expectativas en los Albos, hoy tienen la primera opción de dar la vuelta olímpica. Son líderes de la Liga de Primera a falta de cinco fechas, con 7 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile. Por eso, un jugador lamenta no haber arribado en el último mercado.

El fichaje frustrado por Colo Colo

Daniel Castro es una leyenda en Deportes Limache. Gracias al ascenso de este club en 2025, se dio a conocer en Primera División y fue verdugo justamente de Colo Colo. Se transformó en unas de las figuras más apetecidas y los Albos tomaron la ventaja, pero finalmente no se dio el traspaso.

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“Hubiese sido muy lindo llegar a Colo Colo y a cualquier club grande. Es el premio al trabajo que vengo haciendo. Ya vengo hace tres años con Limache haciendo las cosas bien y por qué no. Hubiese sido lindo llegar a Colo Colo o a Católica o a la U. Soy un jugador muy profesional en ese sentido”, comenzó explicando Castro a DSports.

Respecto al motivo del fracaso de la negociación, Popín fue claro. “No se llegó a un acuerdo. César (Villegas) estaba manejando ese tema personalmente. Lo conversé con él si es que estaba la opción y por ahí no se llegó a un acuerdo económicamente. Pero eso es parte de ellos. No depende de mí, pero hubiese sido muy lindo. Ahora Colo Colo está peleando el campeonato“, detalló.

Castro sigue brillando en Limache a los 32 años. Imagen: Photosport

Pese a que muchos se habrían bajoneado después de perder una opción así, Popín Castro sigue en un nivel alto. En este 2026 ha convertido 19 goles en 37 partidos, por lo que mantiene la esperanza con dar el salto un grande en la próxima temporada.

“Si no se dio es por algo y si tengo que seguir luchando de atrás como he hecho en toda mi carrera, lo voy a seguir haciendo. ¿Y por qué no un llamado a principios del 2027?“, cerró Daniel Castro.