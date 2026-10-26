Una esperada revancha vivió jugador brasileño que llegó como figura al fútbol chileno, y que en los lilas fue borrado del mapa.

Deportes Limache volvió a sonreír en la Liga de Primera, donde el pasado domingo derrotó por 1-0 como visita a U de Concepción. Sin embargo, el post partido estuvo cargado al otro equipo de la región: Deportes Concepción.

Es que en el arco tomatero se estrenó César Dutra, portero brasileño de 34 años, que el primer semestre había sido fichaje estrellas de los lilas. Sin embargo, en el Conce jugó poco, fue cortado y ni siquiera inscrito para el segundo semestre.

Por eso, en Limache aprovecharon sus pergaminos para ficharlo en la segunda mitad del año, donde fue figura con sus tapadas ante el Campanil. Dutra solo jugó siete duelos en el León de Collao y en los cerveceros va por su revancha.

Limache presume a su nueva figura

César Dutra salvó el triunfo de Deportes Limache ante U de Concepción, donde el DT Víctor Rivero habló de la gran actuación de su portero. Ahí recordó la pesadilla que vivió en Deportes Concepción, donde el golero fue cortado de un día para otro.

“Se lo merece, porque no lo pasó bien, pero el premio vino acá en Limache a su profesionalismo. (Dutra) siempre estuvo a disposicion… Él siempre con positivismo, tirando al grupo para adelante y le tocó venir por su revancha”, aseguró el DT.

En cuanto al fichaje de un portero que jugó poco y nada en los lilas, Rivero explicó que “teníamos la posibilidad de incorporar a César, que tiene experiencia y jerarquía, y no quedarse con lo que fue su actuación en Concepción”.

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“Analizamos lo que fueron sus partidos en la copa de Uruguay (pretemporada), su trayectoria y tuvimos la posibiliad de incorporarlo. Se dio la posibilidad de que jugara y nos diera lo que nos dio”, cerró.