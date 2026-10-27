La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el castigo que cayó con Deportes Rengo en la Segunda División Profesional.

Los llamados escritoriazos siguen cayendo en el fútbol chileno en sus diferentes divisiones. Ahora fue turno de Deportes Rengo, elenco que lucha por mantener la categoría en la Segunda División Profesional.

Todo se remonta al pasado 22 de septiembre, cuando la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al cuadro de la Región de O’Higgins con la resta de seis puntos. ¿La razón? Pues por el pago tardío de las cotizaciones previsionales del mes de julio.

Luego de recibir esta noticia el club apeló y llevó el caso a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, donde si bien logró achicar un poco el castigo, de igual manera sufrirá la resta tres puntos.

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La tabla de la Segunda División del fútbol chileno cambia tras escritoriazo

Este castigo tiene un impacto directo en la tabla de posiciones de la liguilla de descenso en la Segunda División Profesional. Con esta resta, Deportes Rengo pasó de 17 a 14 puntos y le entregó el liderato a Lota Schwager.

Tras esta baja en la tabla ahora Rengo también acortó su ventaja sobre los demás elencos en la pelea por mantener la categoría. Está a cinco de Santiago Morning y General Velásquez, mientras que a seis de Atlético Colina.

Deportes Rengo ha sufrido ya dos castigos en esta temporada 2026 por el atraso en el pago de cotizaciones previsionales. | Foto: Deportes Rengo.

Por su parte los dos últimos son Provincial Ovalle (8 puntos) y Real San Joaquín (6 puntos), equipos que tienen un partido pendiente y que por ahora están bajando a la Tercera División A de nuestro balompié.

Lo más terrible es que Deportes Rengo ya fue sancionado por una situación similar en la presente temporada 2026. Ocurrió en septiembre, cuando el Tribunal de Disciplina le restó tres puntos por el atraso en el pago de las cotizaciones de junio, teniendo con esto dos castigos por la misma razón en cosa de meses.

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En síntesis