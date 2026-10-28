Reconocido político nacional publicó lapidario mensaje desde el Congreso, acusando mano negra en el veredicto contra el equipo nortino.

El aviso de la desafiliación de San Marcos de Arica sigue trayendo coletazos en el fútbol chileno. Es más, desde el mundo político también reaccionaron, donde un ex candidato presidencial y actual senador por la región nortina golpeó la mesa.

Se trata de Vlado Mirosevic, quien el año pasado bajó su candidatura para apoyar a Carolina Tohá, y que desde el Congreso se enfureció por la noticia. Ahí disparó contra la ANFP, el Tribunal de Disciplina y todo el fútbol chileno por el culebrón de la Primera B.

“Esto realmente da cuenta de la mafia del fútbol, que quiso sacar por secretaría a San Marcos de Arica para privilegiar a otros clubes”, dijo el legislador, con raíces de la Ciudad de la Eterna Primavera.

Exigen que San Marcos de Arica se mantenga en Primera B

Vlado Misosevic siguió con sus descargos en pleno Congreso, donde acompañado por el también diputado nortino, Luis Malla, criticó al fútbol chileno. Ambos políticos se pusieron la camiseta de San Marcos tras aviso de desafiliación.

Vlado Mirosevic/Aton Chile

“Esto no puede seguir así. Espero que se apele por todos los medios disponibles y que ganemos esa apelación, porque hoy día la mafia del fútbol fue más fuerte”, dijo el diputado Malla.

En relación a esos dichos, Mirosevic volvió a la carga y aseguró que “fue más fuerte (la mafia), y sobre todo de los dueños de algunos clubes para salvar a algunos que estaban descendiendo, pero descendiendo en la cancha”.

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“A nosotros nos quieren sacar por secretaría. Esto es inaceptable y esperamos que la apelación sea contundente para mantenernos en Primera B”, cerró el actual senador y ex candidato presidencial.