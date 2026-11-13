El presidente de la ANFP disparó contra el mandamás de San Marcos de Arica, tras audios filtrados en medio del escritoriazo que terminó con el club salvado.

Pablo Milad fue uno de los principales blanco de críticas tras la teleserie del escritoriazo contra San Marcos de Arica. Finalmente, el elenco de Primera B no fue desafiliado y sigue con vida en el fútbol chileno.

Desde Colombia, donde acompaña a la selección chilena en el amistoso contra Colombia, el presidente de la ANFP hizo sus descargos. Ahí apuntó al presidente de San Marcos por filtrar un llamado, donde Milad decía que debía inhabilitarse de la denuncia inicial.

“Esto termina las especulaciones y acusaciones cruzadas, videos, escuchas telefónicas publicadas descontextualizadas mías, personales, todo ese tipo de cosas”, se quejó en Mega Deportes.

Milad y el audio filtrado

El polémico audio filtrado desde el norte sigue pesando sobre Pablo Milad, quien apuntó al presidente de San Marcos de Arica, David Ramos. El timonel de Quilín repasó al mandamás de los Bravos del Morro tras el fin de la teleserie del escritoriazo.

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“Se faltó a los códigos. Si yo converso con un presidente de club por teléfono y que te grabe y lo publique es ilegal. (Me siento) traicionado por supuesto, la pregunta fue totalmente diferente a lo que se puso, descontextualizado”, explicó.

Por eso, Milad aseguró que lo que se dice en dicho audio fue mal interpretado. Para el jefe del sillón de Quilín, “se da a entender que uno cometió una falta que no es así y hoy se ratifica que el fútbol está por sobre la secretaría”.

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“Independiente que a uno le guste o no la decisión, esto corta todas las especulaciones tras el veredicto. Somos respetuosos de la institucionalidad y los fallos de tribunales”, cerró.