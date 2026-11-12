El todavía presidente explicó qué lo distancia de uno de los aspirantes al sillón de Quilín.

El fútbol chileno vive momentos clave a nivel dirigencial con las próximas elecciones de la ANFP. Pablo Milad, actual presidente, sorprendió al separarse de una de las candidaturas.

El próximo 19 de noviembre se elegirá al nuevo mandatario en Quilín. Los dos candidatos son Jorge Yunge y Jorge Uauy, quienes buscan liderar los nuevos desafíos, como lo será la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

La sorpresiva opinión de Milad

Jorge Yunge ha trabajado con Pablo Milad como secretario general de la ANFP. Por esta razón, es visto como el sucesor del trabajo del ex presidente de Curicó. Sin embargo, el actual mandatario se desligó totalmente e incluso, marcó distancia con Yunge.

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“Creo que somos totalmente diferentes con Jorge. Tenemos un método de trabajo totalmente diferente. Yo creo que no es continuidad“, indicó Milad a Radio ADN sobre quien ha sido su escudero en su periodo en Quilín.

“Yo siempre he visto más por el lado de la evolución de estructuras deportivas, de infraestructura y Jorge también, pero él ve una parte administrativa bastante profunda que hoy en día nos ha dado buenos dividendos. Tenemos una ANFP saneada con un patrimonio positivo después de tantos años”, agregó Milad.

Jorge Yunge es candidato a la presidencia de la ANFP. Imagen: Photosport

La gestión de Pablo Milad ha sido muy criticada, marcada por los fracasos a nivel de selección adulta, menores y femenina. Jorge Yunge ha sido partícipe de este proceso, aunque el curicano deja en claro que tienen distintas maneras de trabajar.

“Somos diferentes, no hay continuidad en esto, pero sí tenemos una base la cual va a ser continuidad para el que venga. Porque hoy tenemos una base estructural de funcionamiento que se tiene que respetar y se va a transmitir en un traspaso el día de mañana con el nuevo directorio, donde tenemos todo ordenado: actas, documentos, contratos, todo lo que se tenga que revisar está totalmente transparente”, cerró Milad.