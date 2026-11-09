Pese a que tienen una deuda por $174 millones de pesos, el edil Miguel Concha afirma que la corporación no tiene el mínimo interés de pagarla.

12 días pasaron desde que la Municipalidad de Peñalolén ordenó la clausura de la sede de la ANFP en Avenida Quilín 5635, como consecuencia de una millonaria deuda con la entidad local de más de $172 millones de pesos, y todavía no hay novedades.

Es más, el alcalde Miguel Concha afirmó que “a la fecha no nos ha pagado un peso y pide condiciones especiales” para ponerse al día y añade que “no solamente pretendían cambiar el mecanismo de pago que exige el municipio a todos los contribuyentes”.

En esa línea, el edil de Peñalolén asegura que desde la ANFP “querían incorporar cláusulas hechas a su medida para resguardar sus propios intereses“, y les avisa que “acá no hay privilegios. Las reglas son las mismas para todos nuestros vecinos y una institución no tiene por qué recibir un trato distinto”.

Por lo anterior, Concha le advierte al directorio que preside Pablo Milad que “nosotros tenemos toda la disposición para regularizar sus obras, su deuda y su patente. Pero para eso se requiere que ellos tengan la voluntad de actuar como un vecino más“.

Guerra cruzada entre ANFP y Peñalolén por clausura de sede

Mientras esto ocurría en la capital, en la Región de Ñuble apareció en escena el presidente Pablo Milad que en conversación con Radio ADN repasó al alcalde Concha y comparó su actual situación con lo que viven en Macul con los complejos “Juan Pinto Durán” y “Fernando Riera”.

“Creo que el procedimiento no era llegar y clausurar, sino conversarlo y ver que estábamos haciendo respecto de la regularización. Llegaron y nos clausuraron de inmediato. Eso fue muy doloroso”, apuntó Milad contra el edil de Peñalolén.

“Estábamos en ese proceso cuando, por sorpresa, llegó la clausura. No así el alcalde de Macul, que llegó a hablar conmigo. Nos reunimos y planificamos. Había algunas instalaciones que no estaban regularizadas y que también estamos regularizando”, añadió el timonel de la ANFP.

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En síntesis