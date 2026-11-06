Desde la alcaldía de Eduardo Espinoza se reunieron con el directorio de Pablo Milad para revisar la situación urbanística del campo de entrenamiento de las Selecciones Chilenas.

Como si no le bastaran los problemas a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), un nuevo municipio de la Región Metropolitana va en busca de ellos. Tras la clausura de la sede en Peñalolén, ahora tiene un asunto pendiente con Macul.

Según dio a conocer el diario La Tercera, al día siguiente del cierre de su edificio corporativo, desde el directorio que preside Pablo Milad se reunieron con el alcalde Eduardo Espinoza para revisar la situación urbanística de dos complejos que son de su propiedad.

La referencia es para el Complejo “Juan Pinto Durán” y el campo de entrenamiento “Fernando Riera” que se ubican en Avenida Las Torres. El medio indica que la cita tenía como propósito evitar una clausura de estos recintos como ya ocurrió en Peñalolén.

Desde Macul le dieron un plazo de 60 días a la ANFP para avanzar en la regularización de los aspectos pendientes, que en este caso son “las construcciones que fueron levantadas en los últimos años”, añade la publicación.

El complejo “Juan Pinto Durán” donde entrena la Selección Chilena (Photosport)

¿Qué hace la ANFP sin su sede en Peñalolén?

La Tercera reveló que este miércoles se realizó un insólito Consejo de Presidentes, que se hizo de forma híbrida en las oficinas de “Juan Pinto Durán”, donde se realizó el sorteo del orden de las listas de los candidatos para manejar el fútbol chileno.

No fue lo único, pues los dirigentes de clubes exigieron a la ANFP que dé respuestas por la clausura de la sede en Peñalolén, incluso pidieron nombres de los responsables de este hecho, sin que desde la mesa de Milad les dieran la identificación.

ver también Las dudas que deja Jorge Uauy como candidato a presidencia de la ANFP: “Puedo renunciar”

En síntesis