Luego del estrepitoso fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 la selección chilena vuelve a la cancha, porque jugará un partido amistoso con Perú.

La Roja, que quedó en el último puesto de la tabla de posiciones de las clasificatorias, tendrá como entrenador interino a Sebastián Miranda, quien se hará cargo del cuadro nacional para el duelo con los incaicos.

La Selección jugará su duelo amistoso con los peruanos el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, y la preparación del cuadro nacional será en un lugar inédito.

La Roja deja Juan Pinto Durán y se concentrará en La Casa del Futbolista

La selección chilena no se concentrará en el mismo lugar de siempre, porque deja el histórico Complejo Juan Pinto Durán, para alojarse en la Casa del Futbolista de Pirque, lugar perteneciente al Sifup.

La decisión de la ANFP de cambiar el lugar de entrenamiento fue analizada por Luis Marín, tesorero del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Una de las habitaciones del recinto. Foto: Sifup

“Estamos felices por esta llegada de la Selección. Para nosotros es un hito gigante que la selección adulta pueda utilizar nuestras instalaciones”, sostuvo el ex arquero.

El complejo tiene capacidad para 66 personas en dos edificios. El primero, destinado a futbolistas y cuerpo técnico, tiene capacidad para 44 personas y sus habitaciones están confeccionadas con los máximos estándares de confort que requiere una delegación deportiva.