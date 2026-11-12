Desde Colombia, el presidente del fútbol chileno se refirió a la decisión de la Segunda Sala que evitó la desafiliación del cuadro nortino en Primera B.

Luego que en la madrugada de este jueves la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimara la denuncia que interpuso el directorio contra San Marcos de Arica por “discrepancias financieras y la presunta entrega de información falsa”, el presidente Pablo Milad reaccionó al dictamen.

Desde Colombia, donde acompaña a la Selección Chilena que jugará su primer duelo amistoso ante los cafetaleros, el ex Intendente de la Región del Maule se refirió al dictamen y lejos de mostrar repudio, se mostró feliz pues “al final todo terminarán en la cancha“.

“Se acaban las especulaciones que habían de todos (lados), especialmente con acusaciones directas e indirectas, cruzadas. Hay que respetar la institucionalidad, como ha sido la característica de este directorio”, recalca Milad quien además compara esto con lo que ocurrió con Curicó Unido hace unos años.

“Recordemos que ese club, siendo yo ex presidente, bajó de división durante mi administración, también se le restaron puntos. Aquí hay una visión objetiva de las cosas, no hay víctimas ni victimarios. Hay que respetar los veredictos de cada uno de los tribunales“, finalizó el timonel de la ANFP.

La reacción de Milad al fallo del Tribunal a San Marcos

Fue a las 00:30 horas de este jueves que se hizo público el dictamen de la Segunda Sala a la apelación que realizaron tanto la ANFP como Rangers, Santa Cruz y San Felipe en contra del elenco nortino, donde buscaban no sólo su desafiliación, sino también que le restaran los puntos para provocar su descenso en Primera B.

“Durante la audiencia no le han permitido a la mayoría de esta sala formarse la convicción de que efectivamente el club denunciado, San Marcos de Arica, acompañó dolosamente a los órganos de control de la A.N.F.P. información falsa en los estrictos términos del artículo 84 letra g) del reglamento de la ANFP vigente a la época de los hechos y que ameriten su desafiliación”, reza el dictamen.

Eso sí, el elenco de la Región de Parinacota tendrá que pagar una multa de 2 mil Unidades de Fomento, poco más de $80 millones de pesos, por “incurrir reiteradamente en incumplimientos de sus obligaciones estatutarias”.

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En síntesis