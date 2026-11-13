Con una temperatura máxima de 31 grados, el Complejo “Juan Pinto Durán” albergó el primero de los dos encuentros amistosos que la Selección Chilena Sub 20 disputará ante su par de México, preparándose para el Sudamericano de la categoría, el próximo enero en Colombia.
Para este primer encuentro, el técnico Sebastián Miranda puso en cancha a Gabriel Maureira en el arco; Martín Jiménez, Alonso Olguín, Cristopher Valenzuela y Thomas Dean Coulombe en defensa; Jetzen López, Mario Sandoval y Cristóbal Villarroel en mediocampo; Ian Alegría, Ignacio Flores y Roberto Risnaes en delantera.
Luego de un primer tiempo donde los constantes roces entre rivales y el calor fueron protagonistas, en el segundo lapso aparecieron los goles. Fue México quien se puso en ventaja mediante Gael García al minuto 66, pero Chile logró igualar gracias a Ignacio Flores (68′) al aprovechar un error del arquero rival.
El segundo encuentro de preparación que sostendrán La Roja y los norteamericanos se disputará este lunes 16 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, también en el Complejo “Juan Pinto Durán”.
Ignacio Flores (11) anotó para Chile en amistoso ante México (Comunicaciones FFCH)
Chile se prepara para el Sudamericano Sub 20
En las horas previas al primer amistoso contra México, La Roja conoció de forma oficial cuáles serán sus rivales en la primera fase del certamen continental clasificatorio para el Mundial de la categoría que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán.
Según dictó la Conmebol, Chile será parte del Grupo A donde enfrentará al local Colombia, además de las selecciones de Ecuador, Paraguay y Perú. El Sudamericano Sub 20 se jugará desde el 22 de enero hasta el 7 de febrero del próximo año.
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En síntesis
- La Roja Sub 20 igualó 1-1 ante México en Pinto Durán, preparándose para el Sudamericano.
- La visita anotó a los 66′ mediante Gael García, pero Ignacio Flores empató para Chile a los 68′.
- El segundo amistoso ante la escuadra norteamericana se jugará este lunes 16 a las 11:00 horas.