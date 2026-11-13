La Selección Chilena juvenil enfrenta a México en el primero de sus dos amistosos de noviembre.

La Roja Sub 20 tendrá una doble prueba internacional frente a México y los hinchas podrán seguir ambos compromisos por televisión con programación ya confirmada. Serán dos los dos amistosos que disputará el equipo dirigido por Sebastián Miranda.

El primero será este viernes, mientras que el siguiente está agendado para lunes 16 de noviembre, como parte de la preparación del combinado nacional de cara al Sudamericano Sub 20, entre enero y febrero de 2027.

La Roja de Sebastián Miranda se prepara para el Sudamericano Sub 20 de 2027.

Chile vs. México: horario y dónde ver a La Roja Sub 20

Los dos amistosos de La Roja frente a México se podrán ver a través de Mega 2, señal que contará con la transmisión de ambos partidos.

El primer partido se disputará este viernes 13 de noviembre, a las 14:30 horas, mientras que el segundo encuentro está programado para el lunes 16, a las 11:00 horas.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

Mega 2

VTR: 26/736

Claro: 519

DirecTV: 1155

Entel TV: 73

TUVES: 551

Mundo: 520

Mundo GO!: 50

GTD/Telsur: 839

Zapping: 27

ver también Chile vs. México: cómo y dónde ver EN VIVO los amistosos de La Roja Sub 20

¿Cómo ver Mega 2 en televisión?

Ingresa al menú de configuración de tu televisor. Busca la opción de búsqueda automática de canales. Inicia el escaneo y espera a que finalice. Revisa la lista de canales disponibles para encontrar Mega 2.

Si no aparece, podría deberse a la cobertura de televisión digital de tu sector o a la orientación de la antena.

En resumen…