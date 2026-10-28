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Primera B

Terrible: el drama que le espera a San Marcos de Arica para postular al fútbol amateur tras desafiliación

En caso de confirmarse el duro castigo contra el equipo, deberá postular a la Tercera B para resurgir de las cenizas, aunque corre riesgo de no ser aceptado.

Por Nelson Martinez

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Elenco nortino vive una pesadilla tras veredicto que los borra de Primera B.
© San Marcos.Elenco nortino vive una pesadilla tras veredicto que los borra de Primera B.

San Marcos de Arica vive tormentoso momento en la Primera B. El equipo clasificado a la liguilla del ascenso fue desafiliado luego del veredicto del Tribunal de Disciplina de la ANFP, tras denuncia acusando irregularidades financieras.

A la espera de una apelación a la Segunda Sala del organismo, en caso de confirmarse el castigo le espera una dura tarea al equipo para volver a las grandes ligas. Es que tendría que volver a postular a la Tercera B, quinta división del fútbol chileno.

“La ANFA (Asociación de Fútbol Amateur) ha rechazado un montón de veces a 11 de Septiembre de Arica porque al no haber grupo norte, implica un montón de gastos para los demás equipos que tengan que jugar hacia allá”, informó Diego Díaz, especialista en fútbol amateur.

San Marcos de Arica alza la voz

El elenco de San Marcos de Arica publicó un comunicado dando a conocer su versión de los hechos tras la información de su desafiliación. El equipo del norte del país se niega a morir y dará pelea.

San Marcos quedó en el aire para la última fecha de Primera B.

San Marcos quedó en el aire para la última fecha de Primera B.

“La Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP ha emitido únicamente el veredicto respecto a la denuncia presentada en nuestra contra. Aclaramos categóricamente que este pronunciamiento no constituye una resolución de término”, informó.

Por eso, el equipo avisó que “utilizará todas las instancias e instrumentos jurídicos disponibles para revertir esta determinación y demostrar la plena legalidad de nuestro actuar”.

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En caso de confirmarse la sentencia de la desafiliación, San Marcos aún tiene plazo para postular a la Tercera B y buscar ser aceptado para el próximo año. Dicho plazo en la ANFA vence el 27 de noviembre.

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