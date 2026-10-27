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Inglaterra

No va en TV: la única opción para ver a Crystal Palace de Osorio vs Fulham por la Carabao Cup

El chileno viene de tener una positiva actuación ante Newcastle por la Premier League.

Por César Vásquez

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Darío Osorio quiere ganarse un puesto en Crystal Palace.
© ReutersDarío Osorio quiere ganarse un puesto en Crystal Palace.

El fútbol en Inglaterra nunca se toma descanso y Darío Osorio otra vez salta a la cancha con Crystal Palace. Esta vez es enfrentando a Fulham por los octavos de final de la Carabao Cup.

Luego de una dolorosa caída ante Newcastle, el club del chileno tiene la oportunidad de sacarse la espinita en otra competición, donde tendrán un duelo clave para seguir en carrera. Osorio espera volver a ver minutos en las Águilas.

¿Dónde ver a Crystal Palace vs Fulham?

Este encuentro no tendrá transmisión televisiva, por lo que la única opción para verlo será en la aplicación de streaming Disney+.

¿A qué hora juega Darío Osorio?

El partido de Crystal Palace ante Fulham será este miércoles 28 de octubre a las 16:45 horas, en el Craven Cottage de Londres, Inglaterra.

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Otra vez ante Fulham

Darío Osorio no ha tenido un inicio fácil en Crystal Palace. Luego de debutar ante el mismo Fulham, le costó ganarse minutos en su nuevo equipo, pero no ha bajado los brazos para poder triunfar en la liga más importante del planeta fútbol. Nadie dijo que sería sencillo.

En la reciente derrota ante Newcastle, Osorio tuvo quizás su mejor actuación en las Águilas. Ingresó en el minuto 62, cuando ya caían por 2-0. Si bien no pudo cambiar el marcador, tuvo mucha participación, incluso estuvo cerca de anotar.

Osorio suma 5 partidos en Crystal Palace. Imagen: Getty

Osorio suma 5 partidos en Crystal Palace. Imagen: Getty

Poco a poco parece ser que Darío Osorio se siente más cómodo en su nuevo club y con sus nuevos compañeros. Contra Fulham tendrá la oportunidad de ratificar esta alza. El duelo corresponde a los octavos de final de la Carabao Cup, en una llave a partido único. Si hay igualdad en los 90 minutos, habrá penales.

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