El equipo del chileno visita a Charlotte FC para recuperarse de una nueva derrota y mejorar su complicado cierre de temporada.

CF Montreal, equipo donde milita Alexis Sánchez, afronta un nuevo desafío en la MLS. El cuadro canadiense visitará este miércoles a Charlotte FC con la necesidad de dejar atrás sus últimas derrotas.

El equipo del chileno viene de caer por 2-0 ante Nashville SC, en un encuentro en el que el tocopillano fue titular y disputó 79 minutos. Resultado que además, le permitió a Nashville quedarse con el Supporters’ Shield.

Alexis Sánchez vuelve a la acción con Montreal.

¿A qué hora juega CF Montreal de Alexis Sánchez y dónde ver EN VIVO?

Charlotte FC y CF Montreal se enfrentan este miércoles 28 de octubre, desde las 20:30 horas de Chile, en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Estados Unidos.

El partido de la MLS no tendrá transmisión por televisión, se podrá ver solo a través de Apple TV vía streaming , para usuarios previamente suscritos.

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¿Cómo llegan los equipos?

Montreal llega marcado por la derrota ante Forge FC en la final del Campeonato Canadiense, donde Alexis permaneció en la banca todo el partido, situación que terminó en una polémica con el entrenador Philippe Eullaffroy.

El conjunto canadiense marcha último en la Conferencia Este y buscará cerrar la temporada con una mejor imagen ante sus hinchas.

Charlotte FC, también llega golpeado tras perder por 3-2 frente a Portland Timbers, por lo que intentará aprovechar su localía para volver a sumar.

En resumen…