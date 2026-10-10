Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
MLS

Montreal vs Toronto: dónde ver el partido clave de Alexis Sánchez en la MLS

El tocopillano se juega un partido de miedo en la MLS, donde está obligado a un triunfo contra el equipo de Kuscevic.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Alexis sigue sin despegar con su equipo en la MLS.
© Getty.Alexis sigue sin despegar con su equipo en la MLS.

Alexis Sánchez vivirá una jornada decisiva en la MLS, cuando con el Montreal visiten al Toronto en un duelo que puede marcar la temporada del equipo del tocopillano.

En el último lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, el cuadro del chileno necesita un triunfo por obligación para poder escapar del fondo y para soñar con una cada vez más lejana clasificación a playoffs.

Por lo mismo se movieron por Canadá donde enfrentarán al cuadro donde esta otro chileno, Benjamín Kuscevic, en una jornada de miedo del fútbol de Norteamérica.

Alexis se juega mucho esta tarde con Montreal.

Alexis se juega mucho esta tarde con Montreal.

Alexis Sánchez recibe el apoyo de los chilenos antes de su duelo clave con Montreal

ver también

Alexis Sánchez recibe el apoyo de los chilenos antes de su duelo clave con Montreal

¿A qué hora juega Alexis Sánchez con el Montreal?

El partido de Montreal de Alexis Sánchez ante el Toronto en una nueva fecha de la MLS tiene programación oficial, para el sábado 10 de octubre a contar de las 14.00 horas de Chile.

¿Dónde ver Montreal vs Toronto con Alexis Sánchez?

El duelo, como es costumbre en la MLS, podrá ser visto en vivo y online por la plataforma Apple TV, donde hay que tener la suscripción.

Mira la tabla de posiciones de la Conferencia Este en la MLS:

Lee también
Los chilenos reciben a Alexis antes de una final de muerte en la MLS
Alexis Sánchez

Los chilenos reciben a Alexis antes de una final de muerte en la MLS

Alexis comienza colmar la paciencia en el Montreal: “No ha sido...”
Alexis Sánchez

Alexis comienza colmar la paciencia en el Montreal: “No ha sido...”

El potente mensaje de Alexis Sánchez en medio de críticas en Montréal
Alexis Sánchez

El potente mensaje de Alexis Sánchez en medio de críticas en Montréal

DT de Alexis Sánchez está en llamas por la final que jugará Montreal
Alexis Sánchez

DT de Alexis Sánchez está en llamas por la final que jugará Montreal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo