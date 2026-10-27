El músico urbano estuvo en septiembre en el país, pero fue ahora cuando el defensa azul mostró su tesoro mejor guardado.

Igor Lichnovsky abrió sus redes sociales para mostrar un regalo que hizo hace un tiempo y que tiene relación con Universidad de Chile, además de una estrella de la música.

Todo, porque el defensor de los azules hizo públicas fotos y videos de la venida de Arcángel en el mes de septiembre a Santiago, donde aprovechó de compartir y entregarle la camiseta bullanguera.

Fue en sus plataformas digitales donde compartió fotos, videos y el paso a paso de un especial regalo para el músico urbano, además del productor famoso Bozzy.

Camisetas para todos: Lichnovsky vistió a todos de la U.

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¿Arcángel para los 100 años de la U?

Fue en sus redes sociales donde Igor Lichnovsky abrió un recuerdo que tenía bien guardado que no había compartido con sus seguidores, hasta hora que decidió que era un buen momento: “Esta no se las había contado”.

Con postales y videos de especiales camisetas con dorsales y nombres, para Arcángel y para el productor mundial Bozzy, el defensor de los azules quedó como rey.

Eso sí, con un mensaje que llena de ilusión a los hinchas para el centenario: “Se vienen los 100 años 💙❤️ @bozzy.__ @arcangel 🤘🏻Hay cosas en un hombre que valen más que la plata, HONOR, RESPETO Y LEALTAD”.

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