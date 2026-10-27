Este sábado se define el equipo que baja a la Segunda División Profesional. Unión San Felipe y Rangers son los más complicados.

Sigue la pesadilla en la Primera B con el temido descenso, donde Rangers y Unión San Felipe son quienes corren más peligro. Justamente, en el Uní Uní hace semanas vienen a los tumbos y con polémicas entre jugadores incluidas.

Si hace días una pelea sacó del equipo a Bruno Vides, ahora la seguidilla de derrotas y el temido Fantasma de la C provocaron la furia de sus hinchas. Según consignó el medio Noticias del Uní Uní, el centro deportivo del equipo amaneció con rayados y amenazas.

“Jugadores: ganar o morir” y “entrada a 2 lucas”, fueron parte de los mensajes escritos en grafitis en el muro del recinto albirrojo. El equipo de Esteban Carvajal vive un complejo momento, aunque depende de sí mismo para salvarse en la última fecha.

Así amaneció San Felipe previo a la definición

Unión San Felipe no gana hace 10 partidos y supera a Rangers solo por dos puntos previo a la última fecha de Primera B. Por eso, este sábado es el todo o nada para el equipo cuando reciba a Unión Española, a las 12.30 horas.

Los rayados hechos por barristas.

El elenco del Valle del Aconcagua se salvaría de toda opción de bajar a Segunda División si vence a los hispanos, que también se juegan todo en la última fecha. Unión Española debe ganar para soñar con la liguilla del ascenso.

En caso que San Felipe iguale y Rangers derrote a Santa Cruz este sábado, habría un triple empate en la última posición. Según el reglamento, los dos últimos (peor diferencia de goles) deberían jugar un partido de definición por el descenso.

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Es ahí donde en ese hipotético caso, el Uní Uní estaría condenado, ya que su diferencia de gol es de -34. Por su parte, Santa Cruz tiene -14 y Rangers -19, por lo que al elenco albirrojo solo le sirve ganar para no depender de otros resultados.

Tabla Primera B a una fecha del final: