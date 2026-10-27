El cuadro piducano enfrentará este sábado 31 de octubre a Deportes Santa Cruz en el Estadio Joaquín Muñoz García un duelo de vida o muerte.

Pese a que viene de caer ante Cobreloa, en Rangers todavía tienen una última esperanza de quedarse en la Primera B. El margen es casi escaso, ya que están obligados a vencer a Deportes Santa Cruz como visitantes este sábado para recién comenzar a soñar con la permeancia.

Y es que no exageramos al decir que el equipo de Ivo Basay va por el todo o nada en el Estadio Joaquín Muñoz García, donde lamentablemente estarán casi solos en su afán por escapar del descenso a la Segunda División Profesional.

Pese a ser un partido entre dos equipos de provincia y de la Primera B, la Delegación Presidencial de la zona y Carabineros determinaron una polémica decisión: no habrá hinchas visitantes en el estadio.

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Rangers se queda sin sus hinchas para final por no descender en la Primera B

Tras la reunión entre ambas entidades se decidió que no existirá venta de entras para hincha de Rangers. Con esto, solo fanáticos de Deportes Santa Cruz podrán decir presente este sábado en el Estadio Joaquín Muñoz García.

A Rangers solo le sirve ganar para salvarse del descenso en la Primera B. | Foto: Photosport.

Sin embargo, esto no se quedará solamente hasta acá, ya que de acuerdo a trascendidos tampoco habrá entrega de tickets para la dirigencia de Rangers de Talca. Así las cosas, solo se limitarán a las 30 entradas que por obligación exigen las bases.

Con este panorama Ivo Basay y compañía irán a jugar el partido más importante del año con un apoyo casi nulo en el estadio, donde solo una victoria les permitirá aspirar a mantener la categoría tras uno de sus peores años de la historia.

¿Cuándo juega Rangers vs Deportes Santa Cruz en la Primera B?

Este compromiso clave por el descenso en la Primera B se jugará este sábado 31 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz García.

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En síntesis