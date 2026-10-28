“Es centralismo”: El importante apoyo que recibe San Marcos de Arica para revertir escritoriazo en la Primera B

El diputado Jorge Díaz anunció que va a participar de la apelación tras la sanción decretada por el Tribunal este martes.

Una nueva polémica remece a la Primera B. Esto debido a que el Tribunal de Disciplina sancionó a San Marcos de Arica y se castigó con la desafiliación.

Lo que acaba con el sueño del retorno a la máxima categoría y provoca un duro equipo para el equipo del norte del país. Situación que de inmediato repercutió hasta en el parlamento.

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Es que a minutos de conocerse la resolución, el diputado Jorge Díaz criticó la medida desde la ANFP. “Hoy desde Santiago decidieron borrar a San Marcos de Arica del fútbol profesional. El Tribunal de Disciplina de la ANFP votó 6 a 1 por la desafiliación del club”, lamentó en sus redes.

“San Marcos es el único del extremo norte. Si hubo errores que se sancione, pero castigar a toda la región con la pena más dura no es justicia, es centralismo”, acusó molesto Díaz.

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Por lo mismo, enfatizó que se apoyará en la apelación que realice el club para revertir este fallo. “Incluso un integrante del Tribunal propuso que decidiera el consejo de presidentes. Voy a acompañar al club en esta apelación. San Marcos de Arica no se toca”, agregó.

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Tal como se ha mencionado, la tabla no cambiará. Lo que se representó ya que solo un integrante de la Primera Sala apoyó la medida de aplicar el articulo 87° y que indicaba que todos los partidos de San Marcos debía perderlos por 3-0.

De esta forma, se disputará la fecha 30° de la Primera B. Lo que implica que seguirá la disputa por el ascenso entre Cobreloa y San Luis, y la lucha por la salvación entre Rangers, San Felipe y Santa Cruz.