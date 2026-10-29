El entrenador de los Cruzados dio luces de lo que debe callar un DT en medio de una temporada, explicó que en Paraguay es más fácil fichar jugadores que en Chile y habló muy bien del funcionamiento institucional de la UC. "Es un club modelo", lanzó.

Daniel Garnero todavía no puede tomar decisiones definitivas en la Universidad Católica para recibir a Universidad de Chile en el Clásico Universitario. Aunque ya sabe que debe descartar obligatoriamente a Fernando Zuqui tras la expulsión del argentino en el 1-1 que los Cruzados firmaron vs Audax Italiano.

Otro futbolista que tiene en duda su participación es Daniel González, quien ingresó en el descanso en lugar de Justo Giani. Pero tuvo que salir rápidamente reemplazado con mucho dolor tras cometerle un penal a Diego Coelho. Salió tan lastimado que obviamente su presencia es una incógnita.

Además, se supo con lujo de detalles el fuerte cruce que tuvo Gary Medel con Garnero en un par de prácticas. En ese contexto, Juvenal Olmos le consultó al DT de la Franja por la soledad del entrenador a la que suele aludir Manuel Pellegrini, el avezado chileno de 73 años que vive su sexta temporada en el Betis.

Daniel Garnero dio luces de su sentir por el presente de la Franja. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Entiendo y comparto terriblemente lo que dice Manuel. Es una realidad. Por eso evito hablar. Tampoco me gusta mentir, entonces prefiero no hablar. Hay veces que no puedes decir las cosas que pasan, que ves y sientes”, aseguró Garnero en TNT Sports.

Agregó que “no hace bien un comentario del entrenador de esas características. Por eso evito esto. Estoy por obligación acá, pero tampoco tengo problemas. El fútbol es algo muy popular, la gente quiere saber, uno se debe a su público. La opinión del entrenador termina siendo muy importante”.

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Garnero aborda la falta de refuerzos en la Católica a días del Clásico Universitario

Daniel Garnero condujo a la Católica a los octavos de final de la Copa Libertadores y esa eliminación contra Estudiantes de La Plata fue tema a pocos días del Clásico Universitario. Sobre todo por los cero refuerzos que tuvo el equipo para esa llave.

Recién una vez eliminados, se confirmó el arribo del defensor argentino Agustín García Basso. “Obviamente siempre queremos reforzar el plantel, pero no es tan sencillo. Y menos acá en Chile. Lo comparaba con el fútbol paraguayo, donde estuve muchos años”, manifestó Garnero, quien ganó ocho títulos en el balompié guaraní.

Daniel Garnero tiene claro que el mercado de fichajes en Chile es muy difícil y explicó por qué. (Diego Martin/Photosport).

“La misma inversión acá y en Paraguay, allá al futbolista le llega un 30 por ciento más. No es una liga que seduzca. Si quieres traer a un uruguayo o argentino joven de buen nivel, con potencial de Europa o México. Traerlo tendrá un costo operativo y económico importante. Y después no se llega a esos números”, explicó el otrora enganche de la UC, donde jugó en 1996.

Profundizó sobre eso. “Es una realidad y no por eso hay que matar a los dirigentes. Este club es muy prolijo y ordenado. Está muy bien que sea así. Cuesta incorporar y si lo haces, es para jerarquizar el plantel. Traer a un jugador de vuelta, que tiene un nombre terrible sin saber si va a competir, no sirve mucho”, lanzó Garnero.

“A mí me cubriría, pero no le sirve mucho al plantel ni al club. Siempre quieres reforzar, buscamos y no se nos dio. A veces por cuestiones presupuestarias y otras, porque al futbolista que buscamos no le sedujo mucho el mercado”, expuso el otrora jugador de Independiente de Avellaneda.

Daniel Garnero aseguró que en Paraguay es más fácil fichar jugadores que en Chile. (Andrés Piña/Photosport).

De todas formas, el entrenador de la Franja habló muy bien del funcionamiento interno de la UC. “Católica es un club bárbaro. Te da todo para trabajar, se generan buenos ambientes. Es un club muy bueno. Soy muy exigente con los campos de entrenamiento y acá no tenemos ningún tipo de problema. Hay todo lo que se necesita, si falta algo se soluciona. Es un club modelo”, sentenció Garnero.

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¿Cuándo se juega el Clásico Universitario entre la Católica y U de Chile?

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Universidad Católica está en el 3° puesto de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 al cabo de 25 fechas.