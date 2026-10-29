El volante de Universidad Católica habló de lo que será el encuentro contra el Romántico Viajero.

Universidad Católica y Universidad de Chile animarán el partido más importante de la fecha. Jhojan Valencia ya vive lo que será el encuentro contra el Bulla en el Claro Arena.

Los Cruzados han tenido una fuerte baja en su rendimiento en el segundo semestre y ahora peligra su presencia en la siguiente Copa Libertadores. Para obtener el Chile 2, necesitan alcanzar a los Azules, por lo que están obligados a ganar en Las Condes.

La debilidad de U. de Chile

Universidad de Chile llega en un gran momento al choque con Universidad Católica. En el papel son los favoritos, pero en este tipo de encuentros eso a veces no es muy importante. Jhojan Valencia, volante cruzado, tiene identificado por donde dañar a los dirigidos por Fernando Gago.

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“Siento que ellos están incómodos cuando el equipo rival tiene el balón. El fuerte de ellos es tenerlo, nosotros también somos fuertes en eso y siento que por ahí vamos a poder incomodarlos. Por ahí va a estar“, Valencia explicó a TNT Sports.

El Romántico Viajero tiene 48 puntos, mientras los de la Franja cuentan con 43 unidades. De no ganar, a los dirigidos por Daniel Garnero se les complicará mucho el alcanzar al Bulla.

Universidad Católica no vive un buen presente luego de la derrota contra Unión La Calera y el empate frente a Audax Italiano. De todos modos, Valencia explica que él intenta ayudar al camarín con buena onda y destacó la gran relación que tiene con el plantel.

“Trato de aportar mi alegría, de ser alegre con todos mis compañeros. Es el sabor colombiano. Todo el tiempo estoy riéndome, no me llevo mal con ningún compañero”, cerró el colombiano. El Clásico Universitario será este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas, en el Claro Arena de Las Condes.