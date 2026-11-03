El mediocampista colombiano, uno de los destacados que tuvo la UC en el triunfo sobre Universidad de Chile, se refirió al cruce en la cancha del Claro Arena que tuvo con el Príncipe y tiene una visión igual a la del volante azul.

Jhojan Valencia fue uno de los jugadores que destacó en la Universidad Católica, que ganó el Clásico Universitario 203, aunque tuvo un duelo contra Charles Aránguiz que le resultó muy difícil. El volante colombiano describió sus sensaciones en torno al encuentro, que los Cruzados ganaron 1-0.

Fue gracias a un solitario gol de Clemente Montes en una jugada colectiva hermosa que tuvo la participación del mediocampista cafetalero. “Es un envión anímico muy importante para nosotros. Sabíamos que ganar el clásico nos iba a venir muy bien para los partidos que quedan. Nos va a ayudar con el juego, la motivación y la confianza“, le dijo Valencia a ADN Deportes.

También se refirió a los dichos del defensor Igor Lichnovsky, quien manifestó que “sometimos al rival”, a pesar de que el Bulla cerró el partido sin remates a la portería defendida por Darío Melo. “Teníamos necesidades diferentes. Siento que fuimos inteligentes”, aseguró el exjugador del Austin FC de Estados Unidos.

Jhojan Valencia lucha un balón con Agustín Arce en el Clásico Universitario. (Felipe ZancaPhotosport).

“Hay que saber plantear los partidos y el profe lo hizo de muy buena manera. Hicimos el gol, lo supimos controlar, los desesperamos y no sabían qué hacer con el balón. Cuando lo cogíamos, buscamos el contragolpe rápido y así nació el primer gol. Estos clásicos se juegan así; mucha intensidad y poco juego

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Jhojan Valencia describe su duelo con Aránguiz en el Clásico Universitario y tiene la misma visión del título perdido

Para Jhojan Valencia, haber jugado contra Charles Aránguiz en el Clásico Universitario fue muy difícil. “Todos sabemos que es un gran jugador, que es muy complicado sacarle la pelota. Con él fue el duelo más fuerte que tuve”, manifestó el colombiano en Los Tenores de la Tarde.

“Yo también recuerdo mucho el partido que perdimos en nuestra casa. Creo que de ahí empezamos a bajar el nivel, a perder y a bajar los rendimientos individuales. Diría que también en el clásico con Colo Colo perdimos esa opción“, apuntó.

Charles Aránguiz jugó 76 minutos en el Clásico Universitario: fue reemplazado por Lucas Barrera. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Lo mismo que dijo el Príncipe Aránguiz tras la derrota en el hermoso estadio Claro Arena. Que “para mí, el título lo perdimos en el clásico contra Colo Colo”. Una idea similar a la que tiene Valencia, quien piensa que aquel triunfo albo gracias a un doblete de Javier Correa liquidó las opciones de consagrarse campeón del equipo adiestrado por Daniel Garnero.

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