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Universidad de Chile

La reacción de Fernando Gago con el castigo en U de Chile tras la expulsión: “Ya está…”

El DT de los azules fue consultado por el informe de Diego Flores y por la fecha que no podrá dirigir contra Cobresal.

Por Cristián Fajardo C.

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Juez del duelo fue lapidario con el DT azul.
© Photosport.Juez del duelo fue lapidario con el DT azul.

El técnico Fernando Gago conoció el martes el castigo de parte del Tribunal de Disciplina, que le aplicó una sanción de un partido luego de la expulsión en el Clásico Universitario.

Con esto, el técnico de Universidad de Chile se quedará fuera del duelo ante Cobresal, del domingo en Rancagua, en algo que le fue consultado en conferencia de prensa tras conocer el informe del árbitro Diego Flores que lo denunció.

“El Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome”, destacó en el informe.

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Fernando Gago demostró sus años de cancha, donde no quiso armar una nueva polémica con el árbitro Diego Flores, quien lo expulsó y lo dejó fuera del próximo partido de Universidad de Chile.

Una pregunta que trató de cerrar rapido, pero que le anduvo molestando: “Es la primea vez que me expulsan como entrenado y lo que pasa dentro de la cancha queda dentro. nunca hablo de ningún arbitro y de lo que pasa adentro”.

Fue el momento cuando el periodista Marcelo Díaz le quiso volver a preguntar, para conocer más detalles de lo que pasó, pero Gago cerró la puerta a cualquier respuesta: “Marcelo, ya está…”

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