Pese a que lo negaron, la verdad salió a la luz en Las Condes tras derrotar a Universidad de Chile.

En Universidad Católica hace rato había rumores de pasillo por un problema entre Gary Medely Daniel Garnero. Pues bien, esto fue confirmado por un propio jugador del club.

Luego de días de bastantes críticas por la derrota contra Unión La Calera y el empate contra Audax Italiano, los Cruzados encontraron paz al derrotar a Universidad de Chile en el Claro Arena. De esta manera, se metieron nuevamente en la pelea por el Chile 2 de Copa Libertadores.

El conflicto entre Daniel Garnero y Gary Medel

Hace algunos días que se comenta que no habría buena relación entre Gary Medel y Daniel Garnero. Si bien el jugador está fuera por una fractura en el pulgar de la mano izquierda, desde el interior del Universidad Católica revelan un cortocircuito con el DT.

“Yo creo que en todos los equipos que ha estado uno, siempre pasan cosas, en cualquier trabajo. Y seamos realistas, creo que no todos son amigos con todos, quizás te llevas mejor con alguno que con otro y creo que pasa por ahí“, indicó Agustín Farías a Radio ADN.

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El argentino nacionalizado chileno, que fue figura ante Universidad de Chile, le bajó el perfil a la situación, explicando que son hechos normales en las relaciones humanas. “No hay que darle más vuelta, son discusiones que pasan en el día a día como cualquier trabajo“, complementó Farías.

Universidad Católica quedó a 2 puntos de Universidad de Chile restando cuatro partidos, por lo que se vivirá otro Clásico Universitario, ahora en la tabla, para saber qué equipo se queda con los pasajes a la siguiente Copa Libertadores.

Agustín Farías tuvo una buena actuación contra U. de Chile. Imagen: Photosport

“Lo importante ahora es ganar el próximo partido y apuntar al Chile 2, que es lo más importante que tenemos“, cerró Agustín Farías. El siguiente duelo de los Cruzados serán ante Limache el domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas, en el Claro Arena de Las Condes.