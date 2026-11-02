El entrenador de los cruzados hizo un frío análisis luego de la victoria de su equipo en el estadio Claro Arena.

“Los clásicos son partidos aparte”. Ese lugar común volvió a tomar fuerza este domingo, porque el equipo que venía peor, Universidad Católica, le ganó al elenco que llegaba en racha, Universidad de Chile.

Los cruzados se hicieron respetar en el Claro Arena y sumaron un triunfo clave ante su clásico rival por la Liga de Primera, gracias al 1-0 que anotó Clemente Montes a los 4 minutos de juego.

La victoria de la UC es clave en el torneo, porque le da la chance a Colo Colo de ser campeón si gana en la próxima fecha; además, deja muy estrecha la lucha entre las universidades por el Chile 2.

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Daniel Garnero reconoce que la UC jugó poco pero le alcanzó

Uno de los análisis más sensatos tras el partido lo hizo el entrenado de Universidad Católica, Daniel Garnero, quien reconoció que su equipo mostró poco juego, pero le alcanzó.

“Me hubiese gustado jugar un poquito más, lo jugamos poco, lo peleamos mucho y lo ganamos bien. Esta vez lo quisimos jugar más directo por el nivel del rival, pero queríamos tenencias más largas cuando recuperábamos la pelota, no tuvimos el control de balón que nos gusta y nos caracteriza”, dijo el argentino.

La UC celebró en el Clásico Universitario. Foto: Felipe ZancaPhotosport

“Después, fuimos un justo ganador, lo peleamos cuando lo teníamos que pelear, fuimos muy intensos y ganamos muchos duelos, aspecto en que veníamos teniendo una carencia. Me gustó mucho ganar como lo ganamos”, cerró Garnero.

Universidad Católica queda a dos puntos de Universidad de Chile en la recta final del torneo, con la pelea por el Chile 2 muy apretada.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera