Universidad Católica derrotó a Universidad de Chile en el Clásico. Si bien los Azules eran favoritos, fueron los Cruzados quienes se quedaron con los 3 puntos.

Un tempranero gol de Clemente Montes a los 4 minutos, bastó para que los dirigidos por Daniel Garnero aseguraran el triunfo por 1-0 en el Claro Arena. Con esto, el Bulla le deja servido en bandeja de plata el título a Colo Colo y los de Las Condes, otra vez se meten en la pelea por el Chile 2.

La figura del clásico

Más allá de la anotación de Montes, el clásico fue de dientes apretados y harta pierna fuerte. Por esta razón, la figura del encuentro terminó siendo Juan Ignacio Díaz. El defensa argentino fue el jugador destacado del partido de parte de TNT Sports.

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“Bueno, yo creo que el esfuerzo del equipo hoy fue increíble. Desde el minuto cero corrimos para todos lados, sabíamos que la U tenía una idea de juego muy buena. La verdad es que hicimos un esfuerzo bárbaro y pudimos sumar 3 puntos, que los necesitábamos mucho“, indicó Díaz a la señal oficial del fútbol chileno.

El argentino ha tenido un año complejo, donde ha debido superar los problemas físicos para hoy brillar en el Claro Arena. “Estuve casi tres meses lesionado y por suerte pude volver. Una lesión muy jodida que es la pubalgia, pero bueno, con la ayuda de los médicos y los kinesiólogos pude salir adelante y poder volver a jugar que es lo más lindo”, explicó el jugador de 28 años.

Con Colo Colo a un triunfo de ser campeón, Universidad de Chile y Universidad Católica pelean por el segundo cupo a fase de grupos de Copa Libertadores. Mientras el Bulla quedó con 48 puntos, los Cruzados les siguen de cerca con 46 unidades.

“Sabíamos que nos jugábamos mucho, sabíamos que estos 3 puntos, como lo dije en la conferencia, son de oro. Falta muy poquito de torneo y los pudimos conseguir y ahora a darle con todo”, cerró Juan Ignacio Díaz.