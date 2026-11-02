Actuales Campeones de Chile se adjudicaron el Zonal Centro de San Clemente

Los jinetes Martín Durán y Pablo Pino, en los campeones Laurencio y Ramoncito, totalizaron 36 puntos buenos. Vencieron a los primos Claudio y José Francisco Hernádez (ambos con 15 años), quienes completaron puntaje para los clasificatorios de cara al Champion de Chile 2027.

Los jinetes Martín Durán y Pablo Pino se adjudicaron este domingo el Rodeo Zonal Centro, que se disputó este fin de semana en la Medialuna Fernando Hurtado de Echenique de San Clemente.

Los actuales campeones de Chile (Asociación O’Higgins), en los lomos de Laurencio y Ramoncito, totalizaron 36 puntos buenos (9+8+7+12) en la Serie de Campeones. Al ser los ganadores del último Champion de Chile corrían por los premios, pero ya están clasificados para “El Chileno” 2027.

“Estamos muy contentos por este triunfo. Nos invitaron a correr con los caballos campeones de Chile y las cosas se dieron. Felices con esta victoria. Fue un Zonal bien competitivo”, comentó Pablo Pino, mientras que Martín Durán también mostró su satisfacción por la victoria: “También agradezco a don Alberto Romero, quien accedió a que viniéramos a correr este Zonal Centro”.

El segundo lugar fue para los primos Claudio Hernández y José Francisco Hernández, que en los lomos de Empeñosa y Píldora totalizaron 30 puntos buenos (13+12+5-1). Ambos, de 15 años de edad, lideraron la Serie de Campeones, pero en el cuarto animal no pudieron mantener el liderato y se quedaron con el segundo lugar, aunque igualmente completaron puntaje para acceder a los Clasificatorios de cara al Champion de Chile.

El tercer lugar del Zonal Centro, organizado por el club San Clemente (Asociación Talca Oriente), fue para el criadero Palmas de Peñaflor. Los jinetes Alfredo Moreno Echeverría y Juan Ignacio Meza (Asociación Santiago Sur) totalizaron 28 puntos (9+6+7+6) en las yeguas Clemencia y Caricatura, consiguiendo también pasajes para los Clasificatorios.

El Sello de Raza del Zonal Centro 2026 fue para el potro Palmas de Peñaflor Roto Lindo, montado por José Rojas.

En el Movimiento a la Rienda Masculino, el ganador fue Pablo Barra (Asociación Talca Oriente) en Ronquido Gastita Paleteao con 57 puntos, uno más que Nelson Rojas (Asociación Cardenal Caro), quien fue segundo con 56 unidades en los lomos de Español. Tercero fue Raúl Poblete (Asociación Linares) en Paidahuén Precavida con 46 puntos.