El cuadro tomatero queda en el cuarto lugar, por lo que toma aire para volar al extranjero en la temporada 2027.

Deportes Limache consiguió un importantísimo triunfo al vencer por un marcador de 2-0 al Audax Italiano, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

Una victoria que deja al cuadro tomatero en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, por lo que el sueño de competencia internacional se comienza a ver más cerca que nunca.

Con goles de Augusto Aguirre y Arturia, el cuadro local celebra y comienza a poner cemento en la ilusión por un cupo en la Copa Sudamericana 2027, lo que quieren todos sus hinchas.

Limache sigue en batalla para ir al plano internacional. Foto: Andres Pina/Photosport

Limache se afirma en la tabla de posiciones

La tabla de posiciones comienza a vivir partidos emocionante y donde se juegan muchas cosas, como lo que pasó con Deportes Limache en la victoria por 2-0 ante Audax.

El gol de Augusto Aguirre cuando el reloj marcaba los 15 minutos le dio el impulso a Limache, que busca cerrar cuanto antes su clasificación a la Copa Sudamericana.

Pero fue Arturia quien cerró todo cuando en el minuto 99 marcó de penal el definitivo 2-0, que lo deja en una posición expectante para cerrar la temporada.

Una lucha que promete ser hasta el final con lo apretada de la tabla, donde Limache es cuarto con 40 puntos, mientras que Audax perdió la oportunidad de escapar definitivamente de la zona roja, en el lugar 13 con 30 puntos.

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