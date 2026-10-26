El goleador de la Universidad de Chile aseguró que la racha de cuatro victorias consecutiva en Liga de Primera les da un impulso importante para el duelo de este domingo.

Luego de la aplastante victoria de Universidad de Chile por 4-1 ante Evertonen Rancagua, la máxima figura del encuentro, el delantero Eduardo Vargas, comenzó a calentar el próximo desafío: el Clásico Universitario del domingo ante Católica.

Tras su destacada actuación, Turboman conversó con la cadena TNT Sports, donde señaló sobre el encuentro que “estoy feliz por el equipo, porque ganó, que es lo más importante. Después los goles vienen solos“, para luego destacar la labor como asistente de Maximiliano Guerrero.

“Hay que aprovecharlo, hubiera hecho cuatro si me hubiera tocado otra (risas). Es un gran jugador. Tenemos que seguir trabajando día a día“, expresó Vargas quien ya piensa no sólo en el duelo con Católica, sino que en la pugna por el título con Colo Colo.

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Eduardo Vargas ya piensa en el Clásico Universitario

Sobre el hecho de acortar hasta siete puntos la distancia actual con el líder del Campeonato Nacional, el oriundo de Renca expresó que “estamos tranquilos, tenemos que pensar en nosotros, ganar, y las cosas se van a dar solas“.

Cuando se le consulta a Vargas por el Clásico Universitario de este domingo, a partir de las 17:15 horas en el Claro Arena, anticipa que “será un partido difícil, pero llegamos bien y con mucha confianza“.

Desde su vuelta al fútbol chileno hace poco más de un año, y en su segunda etapa con la U de Chile, el atacante vive su mejor momento deportivo con 16 goles y cinco asistencias en 32 encuentros por todas las competencias, con 2.560 minutos en la cancha.

¿Cuándo es el próximo juego de los azules?

Por la jornada 26 en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará a Católica en el Claro Arena por la edición 252° del Clásico Universitario, el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas.

En síntesis