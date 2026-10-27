Universidad de Chile durante largo tiempo careció de tener un goleador confiable y gracias a Eduardo Vargas, parece que se olvidó de ese problema. Turboman ha tenido una gran campaña en su vuelta.

Luego de un 2025 algo irregular, con pasos en Nacional y Audax Italiano, Vargas regresó al Romántico Viajero tras 14 años. Muchos dudaban de su nivel y parecía que venía como alternativa a Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Terminó siendo al revés.

Los goleadores de U. de Chile por año

Con su triplete a Everton en la última jornada, Eduardo Vargas llegó a 13 goles en la Liga de Primera en esta temporada. No solo ayudó a la victoria de Universidad de Chile, sino que se convirtió en el segundo máximo goleador en un año del Bulla, desde el regreso del torneo largo en 2018.

Desde la vuelta del campeonato anual, Joaquín Larrivey ha sido el más destacado artillero que ha tenido el Romántico Viajero. El argentino anotó 19 goles en 2020 y 20 tantos en 2021. Increíblemente, la dirigencia no le renovó el contrato y desde entonces que esperaban tener a un atacante temible.

ver también Eduardo Vargas lanza mensaje a Católica para Clásico: “Llegamos con mucha confianza”

Cristian Palacios fue el máximo anotador en 2022 con 10 goles, la mitad de lo que producía Larrivey. En 2023 fue otra vez Palacios, acompañado de Leandro Fernández con 10 celebraciones. En 2024, se repitió la igualdad entre el Chorri y el Lea, ahora con 11 conquistas cada uno.

En el 2025 fue Lucas Di Yorio quien más veces la mandó a guardar, con 12 goles. Era hasta ahora el mejor goleador desde la partida de Joaquín Larrivey, hasta que Eduardo Vargas alcanzó los 13 goles. Y eso que a Turboman todavía le restan cinco fechas para seguir aumentando su registro.

Larrivey tuvo un gran paso en U. de Chile. Imagen: Photosport

En el resto de la temporadas desde el regreso de la temporada larga, Mauricio Pinilla había anotado 7 goles en 2018 y Leandro Benegas también 7 tantos en la inconclusa campaña 2019 de la Liga de Primera. Ahora Vargas los deja a todos en el pasado y solo se tutea con Larrivey en cantidad de anotaciones, porque el lugar de Turboman en la historia de U. de Chile ya está asegurado desde 2011.