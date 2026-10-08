El Bichi encendió el debate sobre el centrodelantero que representa más las condiciones del puesto en nuestro fútbol. Miró hacia el sur del país.

Con Fernando Zampedri viviendo una de sus temporadas más goleadoras de tantos años brillando como artillero, Claudio Borghi salió al paso. El Bichi se sumó a las loas del hombre de U Católica, aunque destacó las condiciones de otro experimentado delantero.

En lo que fue una discusión sobre el ‘9’ ideal para los jóvenes talentos en el fútbol chileno, el ex DT de la selección sorprendió con su elección. Si bien elogió al Toro goleador, se inclinó por otro incombustible de nuestro balompié.

“Si yo tuviese hoy nueve años, vería a Zampedri evidentemente, pero el ‘9’ clásico de Chile está jugando en el sur, en Conce”, dijo el Bichi, en Picado TV. Posterior a eso, explicó su tesis con loas al delantero Joaquín Larrivey.

Larrivey como n°1 de los centrodelanteros chilenos

A poco de haberse confirmado su nacionalización como un chileno más, Joaquín Larrivey fue destacado por Claudio Borghi. El Bichi dijo que el ex U de Chile es quien cumple a cabalidad lo requerido en un centrodelantero.

“Larrivey hace toda la función de un ‘9’. Se tira atrás, pivotea a los costados, va a buscar, cabecea y no se complica. Zampedri es más de área que Larrivey”, destacó el Bichi.

El Bati lleva siete goles en la Liga de Primera y ha sido pilar en la remontada lila que les permitió salir de zona de descenso. Es más, este año alcanzó los 100 tantos en el fútbol chileno, tras anotar en el Conce en febrero pasado.

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A sus 42 años, el ariete con pasos por U de Chile y Magallanes ante del León de Collao, no piensa en colgar los botines aún. Y para el Bichi Borghi, dejó en claro que tiene cuerda para rato y es un ejemplo de cómo juega un centrodelantero.