El delantero de los cruzados se refirió al famoso "pasillo de campeones" que debería hacer la UC en el Monumental.

Colo Colo es el flamante campeón de la Liga de Primera, logró el objetivo a falta de tres fechas para el final del torneo, y en la siguiente jornada celebrará junto a sus hinchas en el estadio Monumental.

El próximo duelo oficial de lo albos será el clásico ante Universidad Católica el domingo 22 de noviembre. Mucho se ha hablado del posible “pasillo de campeones” que deberían hacerle los jugadores cruzados a los del Cacique.

El gesto lo hizo el año pasado Palestino ante Coquimbo Unido en La Cisterna, y el capitán del elenco de la Franja, Fernando Zampedri, aclara lo que ellos tienen pensando hacer de cara al choque en Macul.

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Fernando Zampedri habla del “pasillo” de la UC a Colo Colo

Fernando Zampedri respondió las preguntas de la prensa en el Claro Arena y en primera instancia le mandó un recado a Colo Colo, tras obtener la estrella número 35.

“Déjame felicitar a Colo Colo, que es el campeón del año, así que merecido seguramente lo tienen, de nuestra parte no queda nada más que felicitarlos”, dijo el argentino nacionalizado chileno.

Fernando Zampedri anticipa el clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, el Toro fue consultado por el famoso “pasillo”, y si bien no descartó de plano que lo harán, dejó entrever que no se realizará.

“No se habló nada en la institución de si hay un pasillo o no, creo que no está en las bases de la Liga, así que todavía no hemos decidido nada, así que no creo que sea importante eso hoy en día”, cerró Fernando Zampedri.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a Universidad Católica el domingo 22 de noviembre en el estadio Monumental .

enfrentará a el en el . Fernando Zampedri felicitó a Colo Colo por obtener su estrella número 35 en la Liga.

felicitó a por obtener su en la Liga. El capitán de Universidad Católica afirmó que aún no deciden realizar el pasillo de campeones.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera