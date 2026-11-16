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ATP Finals

Carlos Alcaraz debuta con una paliza ante Frances Tiafoe y se ilusiona en el ATP Finals

El español jugó a gran nivel ante el estadounidense y sumó su primera victoria en la fase grupal del ex Torneo de Maestros.

Por Carlos Silva Rojas

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Carlos Alcaraz debutó en el ATP Finals.
© ReutersCarlos Alcaraz debutó en el ATP Finals.

Uno de los máximos candidatos a ganar el ATP Finals de Turín es el español Carlos Alcaraz (3°), quien tuvo una sólida presentación en el torneo que le baja el telón a la temporada 2026.

El murciano mostró todo su potencial en la cancha dura italiana, donde se impuso al estadounidense Frances Tiafoe (8°), en la primera fecha del Grupo B del torneo que reúne a los mejores del año.

Alcaraz empezó con todo y sacó una gran ventaja desde el arranque, pero luego el partido se niveló. De igual modo, el europeo sumó sus primeros puntos tras vencer por 6-2 y 6-2, en apenas una hora y 12 minutos de juego.

Todos los detalles del ATP Finals de Turín se pueden ver a través de Disney+.

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Carlos Alcaraz tuvo un bache en el sexto game del segundo set, de hecho, el norteamericano tuvo tres opciones de quiebre, pero el europeo respondió en los momentos claves y despejó las dudas.

El segundo partido de la zona se jugará este lunes desde las 16:30 horas de Chile, entre el ruso Daniil Medvedev (5°) y el italiano Flavio Cobolli (6°).

Carlos Alcaraz superó sin problemas a Frances Tiafoe. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Carlos Alcaraz superó sin problemas a Frances Tiafoe. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El próximo partido de Alcaraz será el próximo miércoles, cuando se mida ante el ruso Daniil Medveved. En tanto, Frances Tiafoe chocará con el local Flavio Cobolli.

La emoción del ATP Finals seguirá este martes, cuando por el Grupo A se midan Alexander Zverev ante Ben Shelton; y Arthur Fils frente a Rafael Jódar.

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