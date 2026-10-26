El técnico de los azules recupera a uno de sus regalones, en una fecha clave por los objetivos de la temporada en la U.

Universidad de Chile cierra esta jornada la fecha 25 de la Liga de Primera, cuando le toque a contar de las 18.00 horas recibir a Everton, en un duelo que se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los azules saben que la derrota de Universidad Católica les puede dar un escape para comenzar a asegurar el Chile 2, pero también miran que el empate de Colo Colo también los puede acercar a los albos.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago movió sus fichas, esta vez para confirmar el regreso de Lucas Barrera a la citación, que se suma a la alternativa de Octavio Rivero.

Lucas Barrera se lesionó el 5 de septiembre ante Coquimbo Unido. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Lucas Barrera entre los citados de la U

Universidad de Chile tiene una dura misión esta tarde en Rancagua recibiendo a Everton, por lo mismo, necesita de todos los nombres disponibles para poder cumplir la tarea.

Según confirmó el sitio Emisora Bullanguera, el técnico Fernando Gago recibió la luz verde el sábado para el retorno a los entrenamientos con sus compañeros de Lucas Barrera.

El argentino regresa tras casi dos meses fuera de las canchas por una lesión en la rodilla, donde ahora se mete en el pelea por recuperar su puesto en la zona de los volantes.

Por otro lado, se confirma que la U todavía no entrena con plantel completo, como digo el mismo Gago, ya que nuevamente Javier Altamirano quedó fuera, tras no poder entrenar junto a sus compañeros.

Revisa la lista de citados en la U:

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Igor Lichnovsky, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Matías Zaldivia.

Volantes: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce y Lucas Barrera

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez y Gonzalo Reyna.