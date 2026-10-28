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Primera B

Tras escritoriazo: Curicó Unido vs Deportes Temuco, el único partido de la Primera B que se disputará en la fecha 30

La ANFP decidió suspender toda la jornada tras la decisión de desafilar a San Marcos de Arica. Hasta TNT Sports apoyó la medida.

Por Felipe Pavez Farías

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Solo un partido de la fecha 30 se disputará tras el escritoriazo en la "B"
© photosportSolo un partido de la fecha 30 se disputará tras el escritoriazo en la "B"

La Primera B enfrenta una polémica de palabras mayores. El escritoriazo se hizo presente y terminó afectando a San Marcos de Arica. Decisión que saca de competencia al cuadro del norte y provoca su desafiliación

El tema es que ahora resta qué pasará con el resto de equipos, ya que se debe definir que pasará con los puntos de “Los Bravos del Morro”. 

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Ante esto, en la ANFP -tras una jornada marcada por la clausura del recinto de Quliín- tomaron la decisión suspender la fecha 30. Lo que se justificó para resguardar la integridad y la transparencia de la competencia.

La decisión se adoptó en consideración al veredicto emitido el 27 de octubre por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP“, inició el comunicado. “Se acogió la denuncia interpuesta por el Directorio, a la que se sumaron tres clubes, e impuso al club San Marcos de Arica la sanción de desafiliación”, recalcaron.

Lo que fue apoyado por TNT Sports y ahora se deberá esperar a las apelaciones para recién definir la programación de la última fecha que definirá el campeón, los cupos a la Liguilla y el descenso.

El único partido de la Primera B que se disputará en Chile 

Ahora lo más llamativo es que solo uno de los ocho partidos de la fecha 30 se disputará. Lo que tendrá como protagonistas a dos equipos que no pelean por la Liguilla ni por la salvación.  

Este es el caso del partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco. El encuentro se disputará en el Estadio La Granja el viernes 30 de octubre. El partido programado a las 21:30 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max. 

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