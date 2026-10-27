El crudo mea culpa de Everton tras sufrir goleada ante la U: “Quedamos en deuda”

Diego Oyarzún le puso el pecho a las balas y reconoció que el cuadro oro y cielo quedó al debe ante los grandes en está temporada.

Universidad de Chile sigue en tranco firme en la Liga de Primera y ahora su nueva víctima fue Everton de Viña del Mar. El equipo de Fernando Gago dominó de principio a fin y sumó un contundente triunfo por 4-1 que lo deja a solo siete puntos del líder.

Resultado que caló hondo en el plantel oro y cielo ya que lo deja en el cuarto lugar y lo aleja de la chance de pelear por ese cupo a Copa Libertadores.

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“Nos vamos tristes, me parece que el resultado fue abultado. Ese primer tiempo fue mucho castigo para nosotros. Intentamos hacer duelos para no dejarles tantos espacios, pero no estuvimos finos”, lamentó Diego Oyarzún a Solamente Everton.

El capitán de Everton recalcó que en los momentos claves sacó ventaja la “U” y lo pudo reflejar en el marcador. “Ellos tuvieron la tranquilidad para definir las ocasiones. Ellos por la jerarquía aprovecharon los momentos precisos”, confesó.

La deuda pendiente de Everton: “No pudimos con los grandes”

Pero está caída por 4-1 dolió el doble para el cuadro de Everton ya que no pudo doblegar a los equipos llamados grandes. En este 2026 no supo de triunfos frente a Universidad de Chile, Colo Colo ni la UC.

Si ni en Copa Chile pudo superarlos. Por lo mismo quedaron con esa espina clavada. “No tengo ningún problema en decir que nos quedamos en deuda con los equipos grandes de Santiago. Everton compitió bien, pero no pudimos quedarnos con los resultados”, lamentó Diego Oyarzún.

Por lo mismo, el capitán llamó a dar vuelta la página y ahora enfocarse rápidamente en la próxima fecha donde visitarán a Cobresal que también se jugará cosas importantes por mantener la categoría. “Estamos tristes porque había mucha ilusión. Pero hay que levantarse rápido y debemos ir a buscar los tres puntos el domingo”, sentenció.