Justo cuando la definición del torneo estaba al rojo vivo en casi todos sus frentes los “escritoriazos” vuelven a manchar nuestra división de plata.

Un verdadero circo se armó en la ANFP luego del fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina que decretó la desafiliación de San Marcos de Arica. Con esto, el torneo de la Primera B sufrió un verdadero terremoto a falta de solo una fecha para el término de su fase regular.

Sin ir más lejos este fin de semana debía definirse el campeón entre Cobreloa y San Luis, así como también los últimos equipos clasificados a la liguilla y el descenso a la Segunda División Profesional.

No obstante, la jornada 30 se suspendió hasta nuevo aviso tras todo este lío administrativo. ¿Lo más complejo? Que entre apelaciones y posibles nuevos juicios, la fecha para el retorno podría estar muy, muy lejana.

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La Primera B no tiene para cuando volver tras desafiliación de San Marcos

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, los fallos del Tribunal de Disciplina de la ANFP todavía tienen que ser notificados, ya que lo que salió durante la noche del pasado martes fueron los veredictos.

San Marcos de Arica apelará a la Segunda Sala del Tribunal tras ser desafiliado en la Primera B. | Foto: Photosport.

Dicho esto, este viernes deberían estar notificados esos respectivos fallos. Una vez los clubes involucrados (San Marcos y Puerto Montt) tengan esa notificación, tienen un plazo de cinco días hábiles para poder apelar, es decir, hasta el próximo viernes 6 de noviembre.

Sacando cuentas y según lo detallado por el mencionado medio, la fecha 30 de la Primera B 2026 recién se jugará en dos semanas más. ¿Y si hay una final para definir al campeón? Pues ya estaríamos hablamos de tres semanas, más o menos lo mismo que habría que esperar para que comience la liguilla por el segundo ascenso.

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En síntesis