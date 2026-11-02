El meta Alejandro Santander intentó despegar el peligro de un centro, pero no hizo más que habilitar a Josué Ovalle para que anotara el 2-2 de los Ruleteros en la visita a Cobresal.

En Everton de Viña del Mar parecían tener perdido el duelo ante Cobresal y ni siquiera el descuento de Hugo Magallanes encendió mucho la ilusión, pero una salida tan alocada como imprecisa del portero de los Mineros fue clave para el 2-2 definitivo.

Un envío larguísimo de Cristopher Barrera buscó el desorden en el área de los albinaranjas. Y el arquero Alejandro Santander intentó despejar el peligro con una volada que terminó en un ridículo de marca mayor. Más allá de que sí pudo impactar la pelota.

Pero no hizo más que dejarla a disposición de Josué Ovalle, quien sólo tuvo que dirigir su cabezazo al desguarnecido arco de los albinaranjas. Y rescatar un punto a favor de los Ruleteros, que parecían estar condenados a la derrota. Aunque se llevaron un envión anímoco importante.

Otra imagen de la imprecisa salida de Alejandro Santander. (Captura TNT Sports).

“Para nosotros es un punto de oro. Veníamos por el triunfo, pero íbamos con un marcador abajo 2-0. Pudimos darlo vuelta. Es un punto muy importante por la pelea que estamos haciendo arriba en la tabla”, aseguró Josué Ovalle en una entrevista a TNT Sports.

Se refirió a la conquista, la segunda que anota en la Liga de Primera 2026. “Para mí, para todos es un gusto hacer goles. Estoy muy feliz por el gol y por todo lo que se dio“, afirmó el jugador surgido en las inferiores de Colo Colo en la conversación con la periodista Andrea Hernández.

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Josué Ovalle al rescate de Everton tras la mala salida de Santander: aún lamenta la goleada de U de Chile

Josué Ovalle no esperaba encontrarse con esa salida errónea de Alejandro Santander, pero como eso ocurrió, marcó el gol que firmó el 2-2 que Everton rescató en el estadio El Cobre. Ese punto sirvió para reponerse algo de la paliza que le propinó Universidad de Chile al cuadro viñamarino

Javier Altamirano marca a Josué Ovalle en el duelo por la Copa Chile, donde la U eliminó a Everton. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Fue un partido muy doloroso para nosotros, pero este empate nos hace seguir con el ánimo de alcanzar una copa. Es lo que nos propusimos a principio de año. Contento por el partido”, afirmó Ovalle, quien jugó los 90 minutos en el equipo adiestrado por el argentino Walter Ribonetto.

Por lo pronto, el cuadro Oro y Cielo necesita afinar detalles para recibir a Deportes Concepción en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026. Aquel duelo está pactado para el sábado 7 de noviembre en el estadio Sausalito a contar de las 17:30 horas.

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Revisa el compacto del empate entre Cobresal vs Everton

Así va Everton de Viña del Mar en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Everton continúa en el 4° lugar de la tabla en la Liga de Primera gracias a los 40 puntos que ha cosechado al cabo de 26 partidos.