DT minero terminó furioso tras el empate en su casa, donde sigue peligrando con el descenso. Ahora enfrentará como visita a la U, sin recinto confirmado aún.

Gustavo Huerta no se guardó nada tras el 2-2 de Cobresal ante Everton, donde hasta el minuto 90 los mineros ganaban por 2-0 y resignaron los tres puntos en el final. Post partido el DT se descargó en conferencia de prensa.

“Amargadísimo. Es un partido que ganábamos 2-0 y nos meten en nuestro arco. Ayudamos nosotros hoy (ayer) y nos ha pasado todo el año, somos el equipo con más goles en contra y por eso estamos en este problema”, lanzó.

Fue ahí que el estratega minero fue consultado por el próximo desafío en Liga de Primera, donde deben visitar a U de Chile. En encuentro que cambió de día, aún no hay estadio confirmado para la localía azul.

Gustavo Huerta le manda recado a la U

Molesto por el empate de Cobresal, Gustavo Huerta abordó el desafío ante U de Chile. El encuentro fue cambiado de día para el domingo 8 de noviembre (15.00 horas), para jugarse a la misma hora que el Ñublense vs Colo Colo, debido a la disputa entre azules y albos por el título.

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“Había dicho si jugabamos domingo o lunes, no estaba definido… Me imagino que jugamos en Rancagua, porque el Estadio Nacional estuvo ocupado con shows, ahora la Teletón el sábado, así que bueno, da lo mismo dónde y cuándo jugamos”, dijo el DT.

Evidentemente ofuscado por el último resultado de los legionarios, Huerta apuntó a salvar la categoría con Cobresal y avisó al plantel. El DT dijo que “tenemos que prepararnos para estas cuatro fechas que restan”.

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“Siempre he manifestado que a este equipo hay que dejarlo en Primera… Esa es nuestra realidad, tenemos que levantarnos como siempre lo hemos hecho, no nos queda otra”, cerró.