El nuevo presidente de Azul Azul confirmó la noticia en una entrevista, donde ahora se enfocan en los refuerzos para 2027.

La nueva directiva del presidente Eduardo Álamos ha comenzado a tomar decisiones en Universidad de Chile, con miras a la celebración de los 100 años del club.

Si bien ellos entienden que son una mesa de mandato transitoria, deben encaminar a la U para iniciar la temporada 2027 de la mejor manera, por lo que ya se enfoca en el plantel.

En ese sentido, se tomó una decisión con el cargo de gerente deportivo, Manuel Mayo, quien era de toda confianza de la directiva de Michael Clark y Cecilia Pérez, incluso con contrato de confidencialidad en su puesto.

Manuel Mayo viene de las anteriores directivas de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Mayo será parte de la U pese al cambio de directiva

Eduardo Álamos entregó una entrevista al diario La Tercera donde confirmó la situación de Manuel Mayo con el plantel de Universidad de Chile, quien se mantendrá en el cargo.

“El directorio recibió una presentación extensa de Manuel en su primera reunión y se ha hecho un trabajo bastante acucioso a lo largo de estos años, que obviamente como club grande nosotros esperamos siempre que termine en algún título de Primera División, y siempre estamos en la intención de que eso así sea”, explicó.

“Por ahora, Manuel está ratificado como funcionario del club y eso va a continuar por todo el periodo que nosotros estemos, salvo que se den situaciones diferentes en el corto plazo”, detalla.

Con esto, comenzará a ver con Fernando Gago la conformación del plantel, donde las propuestas también serán llevadas a la comisión fútbol que generó la directiva de Azul Azul.