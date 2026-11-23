El DT que hizo historia en los caturros avisó que armará su cuerpo técnico para dirigir ahora un primer equipo. Ya apareció un interesado en sus servicios.

“Terminé contrato, no me ofrecieron nada para quedarme”. Con esas palabras, Felipe Salinas le contó a RedGol que no seguía en Santiago Wanderers, tras ganar la Copa Libertadores Sub 20 y jugar ante el Real Madrid la Copa Intercontinental.

El mismo DT avisó que buscará encaminar su carrera para dirigir un primer equipo, apareciendo un viejo amor en el horizonte días después. Con pasos entre 2011 y 2012, Unión San Felipe busca entrenador y el ex defensa es opción.

“Aunque en la órbita albirroja siempre suele mirar hacia el otro lado de la cordillera para buscar entrenadores, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza una alternativa nacional, joven y con identificación total con la camiseta: Felipe Salinas”, reportó el medio Noticias del Uní Uní.

Así avanza la opción de Felipe Salinas en Primera B

Felipe Salinas apunta a armar su cuerpo técnico y encaminar su carrera como entrenador en un primer equipo tras los éxitos con Santiago Wanderers. En Unión San Felipe lo ven como opción, tras años peleando el descenso en Primera B.

Photosport

“La dirigencia tiene varias carpetas sobre la mesa, pero la chance de apostar por un técnico con proyección, reciente campeón continental juvenil y ex capitán del club seduce como una alternativa muy atractiva para iniciar el nuevo proceso en el Municipal”, dice la citada fuente.

Si bien se barajan también nombre en Argentina, en el Uní Uní también miran al ex caturro dado el sitial que tiene luego de dirigir a la Sub 20. Además, cuando jugó en San Felipe fue un líder en cancha y dejó grata impresión.

ver también “No me ofrecieron nada para quedarme”: Wanderers le dice adiós a Felipe Salinas tras hacer historia con la Sub 20

¿Otra más? Una noticia que pegó fuerte en el equipo albirrojo fue el ascenso de Trasandino de Los Andes. Ahora la Primera B tendrá un nuevo Clásico, donde el Uní Uní quiere dejar atrás la seguidilla de años peleando abajo.