Guarello apunta a la situación judicial del gerente deportivo, en un verdadero escándalo que puede salpicar al plantel y al entrenador.

Universidad de Chile vive un complejo momento dirigencial con la concesionaria Azul Azul, que se prepara para el cambio de todo su directorio, luego de que el liquidador, Eduardo Godoy, revocó a toda la mesa mayor y llamó a una nueva junta de accionistas.

Pero en las últimas horas todo se volvió a tensar, luego de que el periodista Fernando Tapia reveló en 24 horas, que Manuel Mayo e Ignacio Asenjo tienen que declarar como imputados en el caso Sartor.

El primero es la mano derecha del técnico Fernando Gago en la composición y diagramación del plantel, por lo que hay una clara alerta en lo que se puede vivir en los próximos días.

Ignacio Asenjo (izquierda) y Manuel Mayo (derecha) deberán declarar como imputados del caso Sartor. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Guarello asegura que Mayo debe salir de la U

Fue Juan Cristóbal Guarello quien, en su programa “La Hora de King Kong”, quien profundizó sobre el impacto de que el gerente deportivo, Manuel Mayo, fuera llamado a declarar: “Está imputado en el caso Sartor, Manuel mayo va a declarar como imputado”.

“Vamos a ver porque Mayo, con Godoy los caminos son inescrutables, el interventor puede resolver cualquier cosa, pero no sería lógico que siguiera como director deportivo al ser imputado en el caso Sartor, al ser imputado debería renunciar a la U”, explica.

En ese sentido, asegura que “al ser imputado el margen que se quede en la U no es muy grande”, lo que puede provocar un verdadero terremoto con el técnico Fernando Gago.

Esto, porque el propio argentino asegura que es su nexo con la dirigencia y con quien habla día a día del equipo y de los que viene a futuro en el club: ¿Cambia el panorama para el argentino?

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