El gerente deportivo del Bulla sacó pecho por la llegada de Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart e Igor Lichnovsky.

Universidad de Chile cerró su mercado de pases con el arribo de Igor Lichnovsky. El defensa fue presentado y la ocasión fue aprovechada por Manuel Mayo para destacar a las nuevas incorporaciones.

El Bulla agarró una racha de triunfos y se metió en la pelea por el título. Si bien la distancia es de 10 puntos con Colo Colo, esta semana tienen la disputa del Superclásico. Es el escenario ideal para acortar la racha y meterle presión a los de Macul.

Mayo destaca a los refuerzos

Universidad de Chile ya había firmado a Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart y ahora hizo lo propio con Igor Lichnovsky. Los dos primeros ya tienen minutos en el terreno de juego y han dejado sensaciones positivas, mientras que el central cuenta con una buena trayectoria en el extranjero que lo avala.

“Llevamos mucho tiempo conversando, viendo cuando era el momento. Ahora coincidió todo. Es muy rápido para lo alto que es, sale jugando, es agresivo en la marca, tiene todas las características que (Fernando) Gago nos pidió para un defensor central. La identificación con el club suma un montón también”, explicó Manuel Mayo por Lichnovsky.

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En líneas generales, el gerente deportivo de Universidad de Chile quedó muy conforme con lo realizado en este mercado de invierno. En años anteriores, se ha cuestionado el aporte de las incorporaciones de este periodo. Ahora Mayo afirma que hasta el técnico quedó contento.

“El plantel era muy bueno, tuvimos mala suerte, con muchas lesiones, pero tenemos jugadores muy importantes y refuerzos de jerarquía. Gago está satisfecho con lo que trajimos ahora. Creemos que hicimos un buen mercado, el entrenador nos pidió ciertas herramientas y trajimos lo que definimos en conjunto“, cerró Manuel Mayo.

Lichnovsky regresa a U. de Chile tras partir en 2014. Imagen: Photosport

Universidad de Chile lucha en la Copa Chile, donde en octavos de final se medirá contra Everton de Viña del Mar, y en la Liga de Primera, donde este próximo domingo disputa el Superclásico ante Colo Colo. Es su gran oportunidad de ponerle picante a la tabla de posiciones.