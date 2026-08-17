La defensa del ex presidente aseguró que no tomaba decisiones en el club, algo que queda en duda con un ejemplo: la venta de Darío Osorio.

El caso Sartor entra en tierra derecha por las formalizaciones a los imputados, donde los ojos están puestos en el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, que ahora tiene un revés desde U de Chile.

Esto, porque su defensa manifestó que no tomaba decisiones cuando fue el mandamás de la concesionaria de la U, lo que lo desligaba del funcionamiento del club.

Algo que el Ministerio Público ya lo había apretado, al recordar una frase de Manuel Mayo, quien manifestó en 2023 que fue el presidente quien lideró las negociaciones para la venta de Darío Osorio al Midtjylland de Dinamarca.

Manuel Mayo tuvo una respuesta clave en el caso Sartor. Foto: Montaje IA.

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Michael Clark estuvo en la venta de Darío Osorio como presidente de la U

Por lo mismo, fue en la presentación de Igor Lichnovsky, donde sacó la voz el gerente deportivo Manuel Mayo, quien nuevamente fue cuestionado por este dato que es clave en la formalización de Michael Clark en el caso Sartor.

“El directorio estableció un proceso claro de venta y de contratación de jugadores, en aspecto, el lo deportivo, está la gerencia deportiva con el entrenador, que tomamos decisiones, después el presupuesto lo establece directorio para cada incorporación, la que tiene que tener el ok de las gerencias financieras”, explicó Mayo.

En ese sentido, siguió con el tema: “En las salidas, también, se ve con el entrenador, pero hay algunas que son estratégicas, de montos grandes, que puede empezar desde la gerencia deportiva pero se va necesitar al presiente o presidenta”, profundizó.

Por lo mismo, quiso dejar en claro que, en el caso de la millonaria venta de Darío Osorio, era un punto crucial que estuviera el presidente, en este caso, Michael Clark: “Cuando son negociaciones de ese tipo, que no pasan todos los años, se puede incorporar en la gestión”.

“Él se incorporó en la conversación con el club danés. Yo viajé a Dinamarca para cerrar, los representantes también son importantes. Pero el presidente se involucró en decisiones de esa magnitud”, finalizó.

Mira las declaraciones: