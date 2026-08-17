El defensa confirma un mensaje a Mayo para volver al club, algo que Cecilia Pérez también manifestó para bajar un arquero que tenían listo.

Universidad de Chile cerró su ventana de invierno del mercado de fichajes, con el arribo de Igor Lichovsky, quien llega a potenciar la línea defensiva en el equipo del técnico Fernando Gago.

Pese con el correr de los días se ha sabido que el nombre del formado en los azules no estaba en los planes, por lo que hubo un llamado de teléfono que cambió decisiones para dejarle un cupo.

Así lo reveló la presidenta Cecilia Pérez y el mismo Lichnovsky, dejando en claro que esta determinación hizo bajar Facundo Sanguinetti, con quien ya tenían un acuerdo con Banfield.

Lichnovsky llega como referente a la U. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Lichnovksy llamó para llegar a la U

Dos declaraciones han confirmado que un llamado de Igor Lichnovsky a Universidad de Chile fue clave para mover el mercado de fichajes, para pasar de tener listo a un arquero para sumar a un referente formado en el club.

Antes del compromiso ante Deportes Limache, fue Cecilia Pérez quien profundizó en esta situación, una vez que el presidente de Banfield aseguró que tenían completo acuerdo por Sanguinetti pero que se echaron para atrás.

“Con respecto a lo que señaló el presidente de Banfield, efectivamente nosotros tuvimos conversaciones, teníamos la posibilidad. Pero cuando Igor señaló que quería llegar al club, ese último… ese tercer refuerzo se priorizó en él. Eso por un lado”, comentó Cecilia Pérez.

En ese sentido, también fue el propio jugador quien confirmó el llamado, luego de quedar como jugador libre en Turquía, por las ganas que tenía de volver a casa en este momento.

Fue cuando explicaba sus razones para volver a la U, que reveló la situación clave para su retorno, pero que también hizo mover convicciones: “A pesar de otras opciones en la mesa, mandé un mensaje (mira a Mayo) y tomamos la decisión”.

Mira las declaraciones: