El gerente deportivo retomó sus funciones tras días libres, donde será el principal aliado del técnico en el terremoto dirigencial y los últimos partidos.

Universidad de Chile vive momentos trascendentales dentro y fuera de la cancha, donde volverá a contar con la presencia del gerente deportivo Manuel Mayo, quien se ausentó las últimas fechas.

El directivo contrajo matrimonio la noche anterior del duelo ante Everton por la Copa Chile en el Estadio Nacional, donde luego dispuso de días libres para su luna de miel.

Mientras estaba en su merecida celebración, vino el terremoto dirigencial con la revocación del directorio de Azul Azul, además que Fernando Gago tuvo que salir a poner la cara en un tema que lo complicó en la última conferencia de prensa.

Manuel Mayo retornó a la U: miró el duelo de la Sub 20 junto a Fernando Gago en el CDA. Foto: Juan José Hidalgo / Emisora Bullanguera.

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Mayo es la mano derecha de Gago en la U

Fernando Gago ha sido el único en Universidad de Chile quien ha sacado la voz de las turbulentas aguas en la interna del club, aunque muy en su estilo, donde aseguró que habla solo con Manuel Mayo en la plana mayor.

Algo que quedó confirmado en la jornada del domingo, donde fueron vistos juntos viendo el duelo de la Sub 20 de la U, que empató 2-2 ante la Unión Española en el CDA, que marcó el regreso del gerente deportivo.

Un respaldo que tendrá también en Rancagua, donde también habrá que definir cómo continuará esta relación para la temporada 2027, dejando en claro que con el cambio de directorio Mayo también puede ver la puerta de salida.

Por ahora se mantienen mentalizados en el objetivo de la lucha por el título y la clasificación para volver a la Copa Libertadores, con los últimos partidos que definirán el camino para los 100 años de la U.